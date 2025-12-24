"البلديات والإسكان": بدء إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026

وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم تُطبّق على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها (5,000) متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض، والتي جرى تقسيمها إلى خمس شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث اعتمدت الرسوم السنوية للشريحة الأولى "الأولوية القصوى" بنسبة 10% من قيمة الأرض، تلتها الشريحة الثانية "الأولوية العالية" بنسبة 7.5%، ثم الشريحة الثالثة "الأولوية المتوسطة" بنسبة 5%، فيما فُرضت رسوم بنسبة 2.5% على الشريحة الرابعة "منخفضة الأولوية"، إضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات التي لا تُفرض عليها رسوم، مع احتسابها ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلّف داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض.