"نشر الهداية".. مبادرة على خطى الحج تحذّر قاصدات الحرم النبوي من المخالفات العقدية

وتناولت الدروس شرح علوم الشريعة جملةً وتفصيلاً؛ بهدف نشر العلم الشرعي المبني على أسس علمية مستمدة من الكتاب والسنة والمنهج الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال والتحذير من المخالفات العقدية؛ لتمكين الزائرات من أداء العبادات والمناسك على بصيرة وأساسٍ متين، حيث تجيب الداعية في ختام الدروس عن أسئلة وفتاوى الزائرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة علميًا وفكريًا.