"كفاءة الطاقة" تكرّم 90 جهة حكومية تميزت خلال 2022 في تحسين استهلاك الطاقة

ولفت إلى أن المركز ينسق الجهود مع فرق عمل كفاءة الطاقة التي تم تشكيلها في كافة الجهات الحكومية، لتمكينها من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع المنشآت الحكومية، وتزويد هذه الفرق بالوسائل المساعدة على ذلك من خلال النماذج والأدلة الإرشادية اللازمة، وعقد ورش عمل فنية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لمنسوبي هذه الجهات؛ بهدف رفع جدارات المختصين في القطاع الحكومي في مجالات كفاءة الطاقة، كما ينفذ المركز برامج وأنشطة توعوية؛ بهدف رفع الوعي لدى منسوبي الجهات الحكومية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.