"السواحه": الاحتفال بيوم التأسيس هو احتفاء بمسيرة ريادية عظيمة للمملكة

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة للمملكة، تمكنت قيادتها الرشيدة خلالها من تحقيق الرفاهية لشعبها، وتوفير الأمن والأمان، لتغدو أنموذجًا عالميًّا يحتذى به أمام دول العالم أجمع.