"السواحه": الاحتفال بيوم التأسيس هو احتفاء بمسيرة ريادية عظيمة للمملكة

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة للمملكة، تمكنت قيادتها الرشيدة خلالها من تحقيق الرفاهية لشعبها، وتوفير الأمن والأمان، لتغدو أنموذجًا عالميًّا يحتذى به أمام دول العالم أجمع.
وأشار إلى أن المناسبة تأتي في ظل وجود رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتطور لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة في مختلف المجالات.