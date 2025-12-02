أمير الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2026: استمرار لمسيرة التنمية ودعم للنمو الاقتصادي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء — حفظهما الله — بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، والتي تم إعلانها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في مدينة الدمام.
وأكد سموه أن الميزانية تأتي امتدادًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة، وما تحمله من استمرار للإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتقوية المركز المالي للدولة، وتحقيق الاستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ودعم دوره في دفع عجلة التنمية وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وأوضح سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما تضمنته الميزانية من أرقام ومؤشرات يعكس استمرار الدولة — أيدها الله — في دعم المشروعات التنموية، وتطوير البنى التحتية، وإطلاق البرامج النوعية التي تعزز مكانة المملكة الاقتصادية وتدعم مسارات التنمية في مختلف القطاعات، بما يرتقي بجودة الحياة ويخدم المواطن والمقيم.
واختتم سموه سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.