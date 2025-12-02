أمير الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2026: استمرار لمسيرة التنمية ودعم للنمو الاقتصادي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء — حفظهما الله — بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، والتي تم إعلانها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في مدينة الدمام.