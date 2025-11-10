HONOR تحصد جائزتين مرموقتين من مجلة TIME ضمن قائمة أفضل الابتكارات لعام 2025

تتميز بطارية السيليكون–الكربون الأحدث من HONOR بنسبة سيليكون تبلغ 25٪ وسُمك لا يتجاوز 2.3ملم، مما يوفر قدرة مذهلة تبلغ 6100مللي أمبير في النسخة المخصصة للسوق الصيني .أما النسخة المخصصة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فتحتوي على15٪ من السيليكون وتوفر سعة أقل قليلًا تبلغ 5820 مللي أمبير. وقد تم طرحها لأول مرة في هاتف HONOR Magic V5، الذي أصبح معيارًا جديدًا في التصميم الأنيق والنحيف للهواتف القابلة للطي. يؤكد هذا التقدير من مجلة TIME على الاستثمار الكبير لشركة HONOR في البحث والتطوير، وعلى انتقالها الاستراتيجي نحو نظام بيئي متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال ابتكارات الهواتف الذكية.