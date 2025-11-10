HONOR تحصد جائزتين مرموقتين من مجلة TIME ضمن قائمة أفضل الابتكارات لعام 2025

أعلنت شركة HONOR بفخر عن فوزها بجائزتين مميزتين ضمن قائمة TIME لأفضل الابتكارات لعام 2025، في إنجاز يعكس التزام العلامة المستمر بالابتكار والبحث والتطوير. وتميّزت HONOR كـ العلامة التجارية الوحيدة التي نالت أكثر من جائزة في فئة ابتكارات الهواتف الذكية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا.
يهدف هذا الابتكار إلى مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة عبر دمج أداة للكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة مباشرة داخل الهاتف الذكي. تعمل التقنية على تحليل مكالمات الفيديو في الوقت الفعلي لرصد المؤشرات غير الطبيعية مثل تشوه الإطارات أو حركات الوجه غير المتناسقة. وبفضل المعالجة المحلية على الجهاز، يتم تقليل التأخير الزمني ويُلغي الحاجة إلى نقل البيانات الخارجي.
أشادت مجلة TIME بهذه الميزة الثورية، ووصفتها بأنها "أول نظام حماية من نوعه". وصرّح Jianfa Sun، رئيس قسم MagicOS في HONOR، قائلاً: "هذا الابتكار ينقل عبء الكشف من المستخدم إلى الجهاز نفسه، مما يمنح الجميع القدرة على التنقل بثقة وأمان في عصر الذكاء الاصطناعي ."تعكس تقنية اكتشاف التزييف العميق التزام HONOR بتسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين الأمان وحماية المستخدمين.
الجائزة الثانية تسلّط الضوء على ابتكار HONOR في تكنولوجيا البطاريات، والذي يتجاوز القيود التقليدية لبطاريات الليثيوم أيون، مما يتيح تصميم هواتف قابلة للطي أكثر نحافة مع عمر بطارية أطول .أشادت مجلة TIMEبهذا الإنجاز التقني قائلة: "تصميم البطارية الجديد من HONOR يتيح ضغط المواد مع الحفاظ على كفاءة عالية في عمر البطارية."
تتميز بطارية السيليكون–الكربون الأحدث من HONOR بنسبة سيليكون تبلغ 25٪ وسُمك لا يتجاوز 2.3ملم، مما يوفر قدرة مذهلة تبلغ 6100مللي أمبير في النسخة المخصصة للسوق الصيني .أما النسخة المخصصة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فتحتوي على15٪ من السيليكون وتوفر سعة أقل قليلًا تبلغ 5820 مللي أمبير. وقد تم طرحها لأول مرة في هاتف HONOR Magic V5، الذي أصبح معيارًا جديدًا في التصميم الأنيق والنحيف للهواتف القابلة للطي. يؤكد هذا التقدير من مجلة TIME على الاستثمار الكبير لشركة HONOR في البحث والتطوير، وعلى انتقالها الاستراتيجي نحو نظام بيئي متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال ابتكارات الهواتف الذكية.
لمطالعة القائمة الكاملة لـ TIME لأفضل الابتكارات لعام 2025، اضغط هنا.