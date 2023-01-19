اليوم.. بداية اختبار "التخصص" للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية‎‎

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، إجراء اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، بعد أن أجرت هيئة التقويم -قبل عدة أشهر- الاختبار "التربوي".