اليوم.. بداية اختبار "التخصص" للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية‎‎

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، إجراء اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، بعد أن أجرت هيئة التقويم -قبل عدة أشهر- الاختبار "التربوي".
وستستمر الاختبارات لجميع التخصصات لعدة أيام؛ حيث يتوافد العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية؛ لإجراء اختبار التخصص ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.
يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت قبل عدة أيام نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (القسم العام) التربوي، عبر رسائل نصية على أرقام المعلمين والمعلمات المسجلين في ملف المتقدمين على الرخصة.