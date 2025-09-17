إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم والبنك المركزي يعلن جداول الإجازات الرسمية لأربع سنوات

ووفق ما نشره البنك المركزي السعودي عبر موقعه الرسمي، فإن إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس تُحدد على النحو الآتي: اليوم الوطني يكون في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، فيما يكون يوم التأسيس في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من العام الميلادي.