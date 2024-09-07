في استجابة سريعة.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق شب في برحرح بالمندق

سيطرت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة على الحريق الذي اندلع في برحرح بمحافظة المندق، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها الفرق المتخصصة في مكافحة الحرائق، حيث استجابت الفرق فور تلقيها البلاغ، وتم توجيه العديد من الفرق إلى الموقع، حيث قامت بعمليات الإطفاء والحد من انتشار النيران.