في استجابة سريعة.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق شب في برحرح بالمندق

سيطرت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة على الحريق الذي اندلع في برحرح بمحافظة المندق، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها الفرق المتخصصة في مكافحة الحرائق، حيث استجابت الفرق فور تلقيها البلاغ، وتم توجيه العديد من الفرق إلى الموقع، حيث قامت بعمليات الإطفاء والحد من انتشار النيران.
وتعاونت فرق الدفاع المدني مع الجهات المعنية الأخرى لضمان توفير جميع المعدات اللازمة والمواد التي ساعدت على إخماد النيران بشكل كامل.
كما أكدت فرق الدفاع المدني عدم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة الحريق، وفي الوقت نفسه، بدأت الفرق الفنية بالتحقيق في أسباب الحريق لتحديد ملابساته وتقييم الأضرار التي لحقت بالموقع.
ويُشيد السكان المحليون بالاستجابة السريعة والمهنية العالية التي أظهرتها فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.