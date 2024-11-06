تطوير مطارات المنطقة الشرقية.. سعود بن نايف يستقبل الإدريسي

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي؛ بمناسبة تعيينه في منصبه.
وقدّم أمير المنطقة الشرقية، التهنئة للإدريسي؛ سائلاً الله له العون والتوفيق في مهام عمله.
واستعرض "الإدريسي"؛ الخطط المستقبلية لتطوير مطارات المنطقة الشرقية؛ بهدف تحسين تجربة السفر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال مزيدٍ من المسافرين بكفاءة أعلى، إضافة إلى قرية الشحن النموذجية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، التي يبرز دورها الحيوي بصفتها أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة في دعم قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمملكة.
وثمَّن دعم أمير المنطقة الشرقية لأعمال الشركة في المنطقة الشرقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني.
كما استقبل الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي؛ بمناسبة تعيينه في منصبه.
وهنّأ الأمير سعود، "الإدريسي"؛ بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب "الإدريسي"؛ عن شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية، على اهتمامه ومتابعته أعمال شركة مطارات القابضة في المنطقة.
حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني.