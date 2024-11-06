تطوير مطارات المنطقة الشرقية.. سعود بن نايف يستقبل الإدريسي

واستعرض "الإدريسي"؛ الخطط المستقبلية لتطوير مطارات المنطقة الشرقية؛ بهدف تحسين تجربة السفر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال مزيدٍ من المسافرين بكفاءة أعلى، إضافة إلى قرية الشحن النموذجية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، التي يبرز دورها الحيوي بصفتها أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة في دعم قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمملكة.