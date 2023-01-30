مأساة "العنزي" نكأت الجرح.. مآسي سعوديين سافروا إلى الخارج للتنزه وعادوا في نعوش

قضية أخرى ما زالت مفتوحة حتى الساعة للمبتعث محمد الغنام، الذي اختفى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015م بدون أن يترك خلفه أي أثر.. فالشاب كان يدرس في إحدى جامعات مدينة "سان أنطونيو" في ولاية "تكساس"، وذهب لقضاء عطلة مع عمه في مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا، ثم اختفى من بعدها، ولا أثر له حتى الآن!