علامتي OMODA JAECOO تستعرضان تقنياتهما الكهربائية والهجينة في منتدى الرياض العالمي لتكنولوجيا السيارات الكهربائية والتنقل

من JAECOO، شاركت أيضا بالطرازJ7 PHEV أيضًا في GMETC. إن J7 PHEV وهي سيارة هجينة قابلة للشحن وسوف تطلق قريبًا في السوق السعودي. هذه السيارة هي الإجابة على احتياجات ورغبات النخبة الحضرية. J7 PHEV هي سيارة SUV للمغامرات مجهزة بتكنولوجيا حديثة ومحركات كهربائية قوية، حيث تجمع بينهما لتقدم 342 حصانًا وعزم دوران 525 نيوتن متر، مما يجعلها مستعدة لمواجهة أي تحدٍ. الجزء الأفضل هو أن J7 PHEV تتمتع بمدى قيادة يصل إلى 1250 كم. علاوة على ذلك، تبني J7 PHEV على نظام ARDIS الذكي للدفع على الطرق الوعرة، مما يعزز تجربة الطاقة الجديدة. بالإضافة إلى سبعة أوضاع قيادة لسيناريوهات مثل الصحراء والطين وحقول الثلج، كما ستقود السيارة في ستة أوضاع: وضع القوة، كفاءة الطاقة وانخفاض الكربون، السلامة القصوى، الدفع الرباعي على الطرق الوعرة، التكنولوجيا الذكية، والحياة الخارجية، مما يقود بالكامل الاختراق التكنولوجي في مجال الطرق الوعرة الجديدة مع مجالات مثل التعديل والتخييم والانطلاق إلى الحياة الخارجية الواسعة.