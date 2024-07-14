علامتي OMODA JAECOO تستعرضان تقنياتهما الكهربائية والهجينة في منتدى الرياض العالمي لتكنولوجيا السيارات الكهربائية والتنقل

استعرضت علامتي OMODA JAECOO، تقنياتهما الكهربائية والهجينة في منتدى الرياض العالمي لتكنولوجيا السيارات الكهربائية والتنقل، الذي أقيم للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 11 يوليو 2024، وهو حدث رائد يجمع صناع السياسات الدوليين والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والشركات الكبرى والناشئة التي تركز على حلول التنقل الحضري المستدام.
وقد مثَّل OMODA JAECOO، في المنتدى السيد شيلدون، الذي شارك كمتحدث خلال فعاليات المنتدى التي امتدت على مدى يومين ناقش خلالهما الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا في التنقل بالسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الروبوتات البشرية.
تناول المنتدى مواضيع حيوية متنوعة مثل حلول النقل المستدام، والمركبات الذاتية والمتصلة بالإنترنت، وتطوير البنية التحتية مثل محطات الشحن، وتمثل هذه المناقشات طليعة صناعة السيارات، مما يفتح استكشافاً محوريًا للتغيرات الثورية. يهدف المنتدى إلى دفع الصناعة نحو اتجاهات أكثر ذكاءً وصداقة وملائمة للبيئة، مع وعود بآثار عميقة على مستقبل النقل والتنقل.
تتماشى رؤية OMODA JAECOO بشكل كبير مع اتجاه العصر الجديد لـ #السعودية و#رؤية2030، حيث تُعد OMODA JAECOO أكثر من مجرد علامة تجارية وهي تتقدم نحو إنشاء نظام بيئي يتماشى مع مع الاتجاه الجديد المتغير في صناعة السيارات، حيث تكيفت OMODA JAECOO وعملت على تحقيق المركبات الخالية من انبعاثات الكربون بتقنيتها في السيارات الكهربائية.
عرضت OMODA JAECOO خلال المنتدى سياراتها في جناحها بمساحة 8x8، حيث كانت OMODA JAECOO محط اهتمام وسائل الإعلام خلال هذا الحدث. علاوة على ذلك، تم عرض الروبوتات البشرية في جناحها والتي جذبت أيضًا الانتباه والثقة في تقنيتها. تعمل الدول حول العالم بنشاط على تعزيز التنمية المستدامة. على وجه الخصوص، تواجه صناعة السيارات تحديات شديدة في مواجهة تقليل استهلاك الكربون والانبعاثات نظرًا لعملياتها العديدة وسلسلتها الصناعية المعقدة.
تتصرف OMODA JAECOO بشكل استباقي في مبادرات التنقل الأخضر التي تصدرها الحكومات على مختلف المستويات حول العالم. ومع التركيز الكبير على تكنولوجيا الطاقة الجديدة، تعد #OMODA #JAECOO مثالًا جيدًا لبناء النظام البيئي في المصلحة العامة بتقنيتها في السيارات الكهربائية. استخدام الطاقة المتجددة الخضراء واضح جدًا في توجههم نحو المستقبل.
عرضت OMODA طرازها E5 خلال حدث GMETC في الرياض، وهي سيارة كهربائية نقية. وتعد OMODA E5 سيارة SUV صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الجديدة. تُستخدم تقنيات ومواد منخفضة الكربون متطورة لجعلها موفرة للطاقة مع عمر بطارية طويل. تم تخفيض استهلاك الطاقة في الطراز بشكل فعال مما يمكنه من السفر حتى 430 كم بشحنة واحدة. في الوقت نفسه، يتميز الطراز بميزة الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% في 28 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تستهلك السيارة 15.5 كيلو واط ساعة من الكهرباء لكل 100 كم فقط. باختصار، تضمن OMODA E5 كفاءة طاقة فعالة وتنقلًا مستدام، وتوفر على السائقين الحاجة المتكررة للشحن، وتقلل بشكل كبير من انبعاثات الطاقة. في سياق التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي، لا تكتفي العلامة التجارية بتكثيف جهودها في "الثورة الخضراء" العالمية فحسب، بل تواصل العمل على نظامها البيئي "أكثر من مجرد سيارات".
من JAECOO، شاركت أيضا بالطرازJ7 PHEV أيضًا في GMETC. إن J7 PHEV وهي سيارة هجينة قابلة للشحن وسوف تطلق قريبًا في السوق السعودي. هذه السيارة هي الإجابة على احتياجات ورغبات النخبة الحضرية. J7 PHEV هي سيارة SUV للمغامرات مجهزة بتكنولوجيا حديثة ومحركات كهربائية قوية، حيث تجمع بينهما لتقدم 342 حصانًا وعزم دوران 525 نيوتن متر، مما يجعلها مستعدة لمواجهة أي تحدٍ. الجزء الأفضل هو أن J7 PHEV تتمتع بمدى قيادة يصل إلى 1250 كم. علاوة على ذلك، تبني J7 PHEV على نظام ARDIS الذكي للدفع على الطرق الوعرة، مما يعزز تجربة الطاقة الجديدة. بالإضافة إلى سبعة أوضاع قيادة لسيناريوهات مثل الصحراء والطين وحقول الثلج، كما ستقود السيارة في ستة أوضاع: وضع القوة، كفاءة الطاقة وانخفاض الكربون، السلامة القصوى، الدفع الرباعي على الطرق الوعرة، التكنولوجيا الذكية، والحياة الخارجية، مما يقود بالكامل الاختراق التكنولوجي في مجال الطرق الوعرة الجديدة مع مجالات مثل التعديل والتخييم والانطلاق إلى الحياة الخارجية الواسعة.