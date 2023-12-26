"تطوير محمية الملك سلمان" تُخرّج 20 متدربًا من "نخبة الجوالة"

احتفلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بتخريج دفعة جديدة عددها 20 من برنامج "نخبة الجوالة"، الهادف إلى تأهيل موظفين على أعلى المستويات لتقديم خبراتهم وإمكانياتهم في المحمية الملكية.
وتدربت الدفعة الثانية من نخبة الجوالة من خلال التوجيه الميداني والعملي التطبيقي للفهم الشامل للتنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، إلى جانب فهم أنماط وسلوك الحيوانات البرية بمختلف أنواعها والتعامل مع النباتات وطرق العناية بها وطرق تهيئة الأجواء المناسبة لاستدامتها.
وانقسم برنامج "نخبة الجوالة" منذ انطلاقه إلى مرحلتين، الأولى تم خلالها تنفيذ برنامج أكاديمي في منطقة تبوك تعرف من خلاله المتدربون على الموضوعات الأساسية لعمل الجوالة، ومن بينها مبادئ علم البيئة، التنوع البيولوجي، تاريخ الإنسان والإحصاء البيئي، وفي المرحلة الثانية، انتقل المتدربون إلى مدينة هويدزبروت في جنوب أفريقيا؛ وذلك للبدء في التدريب الميداني الدقيق، واستمرت مدة التدريب 8 أسابيع بالتعاون مع كلية جنوب أفريقيا للحياة البرية (ويلد لايف).
وركزت مرحلة التدريب الميداني على عدة مسارات أهمها: الصحة والسلامة في العمليات الميدانية، والدوريات الرقابية، والتعرف على التعامل مع النباتات والحيوانات، وكتابة التقارير والتحليل؛ وذلك بهدف تطوير قدرات الجوالة بما يتواكب مع الرؤية المستقبلية لتطوير المناطق الطبيعية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.