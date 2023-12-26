"تطوير محمية الملك سلمان" تُخرّج 20 متدربًا من "نخبة الجوالة"

‏‎وانقسم برنامج "نخبة الجوالة" منذ انطلاقه إلى مرحلتين، الأولى تم خلالها تنفيذ برنامج أكاديمي في منطقة تبوك تعرف من خلاله المتدربون على الموضوعات الأساسية لعمل الجوالة، ومن بينها مبادئ علم البيئة، التنوع البيولوجي، تاريخ الإنسان والإحصاء البيئي، وفي المرحلة الثانية، انتقل المتدربون إلى مدينة هويدزبروت في جنوب أفريقيا؛ وذلك للبدء في التدريب الميداني الدقيق، واستمرت مدة التدريب 8 أسابيع بالتعاون مع كلية جنوب أفريقيا للحياة البرية (ويلد لايف).