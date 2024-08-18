إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.. عودة 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة

وهيَّأت المدارس للطلاب، الأجواء والبيئة التعليمية المناسبة، حيث تمّ استقبالهم بالورد والهدايا التذكارية، وسط ترحيب حار من معلميهم ومشرفي وإداريي المدارس، وذلك لرفع مستوى الشغف لديهم، مع زيادة التوعية والتثقيف بقيم الجدية والالتزام، إلى جانب تفعيل برامج التهيئة النفسية والاجتماعية والتربوية للطلبة في البيئة المدرسية.