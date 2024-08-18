إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.. عودة 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة

انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بمختلف مناطق المملكة، صباح اليوم (الأحد)، إيذاناً بعودة العام الدراسي الجديد 1446هـ.
وهيَّأت المدارس للطلاب، الأجواء والبيئة التعليمية المناسبة، حيث تمّ استقبالهم بالورد والهدايا التذكارية، وسط ترحيب حار من معلميهم ومشرفي وإداريي المدارس، وذلك لرفع مستوى الشغف لديهم، مع زيادة التوعية والتثقيف بقيم الجدية والالتزام، إلى جانب تفعيل برامج التهيئة النفسية والاجتماعية والتربوية للطلبة في البيئة المدرسية.
وحض وزير التعليم يوسف البنيان؛ أبناءه الطلاب على التسلح بالمعرفة والإرادة والمثابرة لخدمة دينهم ووطنهم، ليكونوا نبض مستقبله، حاثاً إياهم على الاجتهاد وبذل أقصى ما لديهم "لنتقدّم وننافس صفوف العالم في كل العلوم والحقول المعرفية".
وأشار وزير التعليم إلى أهمية تكامل الأدوار بين عناصر ومكونات العملية التعليمية، وبين الأسرة والمدرسة؛ للوصول إلى تحقيق الطموحات في إعداد وتأهيل أبناء وبنات المملكة من الطلاب والطالبات، والاستثمار فيهم؛ لينافسوا العالم؛ مؤكداً المسؤولية المشتركة لإنجاح العام الدراسي، والإسهام في بناء رحلة تعليمية متكاملة.