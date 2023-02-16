بين الطبيعة والقهوة.. 45 لوحة جذابة تبهر زوار مهرجان البن الخولاني

جذب معرض "الفن التشكيلي" بمهرجان البن الخولاني السعودي العاشر، زوار المهرجان؛ حيث تجولوا بين لوحات المعرض للاستمتاع بفعالياته المختلفة التي تحاكي واقع المحافظة بين الطبيعة والقهوة.
ويضم المعرض أكثر من 45 لوحة فنان وفنانة تشكيلية من جميع محافظات منطقة جازان، ما بين المعرض الحر ومعرض الطفل؛ لتجسيد التراث والعادات والتقاليد، من خلال العديد من الأعمال الفنية التي تحاكي جمال الطبيعية التي تمتاز بها محافظة الدائر بني مالك.
ويهدف المعرض لتعريف المجتمع بإبداعات المشاركين في معرض الفن التشكيلي لعرض إبداعاتهم الفنية أمام الجمهور، وتعزيز مواهبهم والتعريف بإسهاماتهم الفنية، وصقل مهاراتهم بالجمال الإبداعي الذي يحاكي الموروث الثقافي، بالإضافة للوحات المزينة بالبن الخولاني السعودي، وبعض اللوحات التي دمجت فناجين القهوة القديمة المصنوعة من الحجر بالفناجين الحديثة.