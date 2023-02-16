بين الطبيعة والقهوة.. 45 لوحة جذابة تبهر زوار مهرجان البن الخولاني

ويضم المعرض أكثر من 45 لوحة فنان وفنانة تشكيلية من جميع محافظات منطقة جازان، ما بين المعرض الحر ومعرض الطفل؛ لتجسيد التراث والعادات والتقاليد، من خلال العديد من الأعمال الفنية التي تحاكي جمال الطبيعية التي تمتاز بها محافظة الدائر بني مالك.