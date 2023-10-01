محليات

الأحساء.. الشرطة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

الأحساء.. الشرطة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حشيش
شرطة الأحساء

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