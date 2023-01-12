نجاح فصل التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" بعد جراحة معقدة استغرقت 11 ساعة

وأضاف أن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عامًا أن يعتني بـ127 توأمًا سياميًا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مقدمًا لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر.