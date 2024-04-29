جناح "شركة ثبات للتطوير العقاري" يجذب الزوار في معرض "أُوَفِّر" لمنسوبي "أرامكو السعودية"

وأعربت الشركة عن سعادتها بتميُّز جناحها من بين أكثر من 90 عارضًا من الشركات الرائدة في المملكة، خلال مشاركتها في المعرض الذي تضمَّن 8 جلسات وورشات عمل، تحدَّث فيها خبراء عن البنية التحتيَّة، والأمن المنزلي، والتصميم الداخلي، وغيرها، بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا.