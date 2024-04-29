جناح "شركة ثبات للتطوير العقاري" يجذب الزوار في معرض "أُوَفِّر" لمنسوبي "أرامكو السعودية"

شاركت "ثبات للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في طرح المشاريع المبتكرة، والتابعة لمجموعة "المهيدب"، في معرض "Offer Home Event” التابع لبرنامج "أُوَفِّر" لموظفي أرامكو السعودية، والذي أُقيم في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو) ـ الدمام، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أبريل 2024م.
وجذب جناح الشركة زوَّار المعرض من موظفي أرامكو السعودية الحاليين والمتقاعدين وأسرهم، الذين حضروا لاستكشاف الفرص، والاستفادة من خبرات المطوِّرين، والاطلاع على أحدث المستجدَّات في القطاع العقاري بالمملكة.
وأشارت الشركة إلى أن فريقها المتميِّز بخبرته العريقة، قدَّم فُرصًا استثنائيَّة لزوَّار المعرض؛ حيث شكَّلت مشاريع الشركة النموذجيَّة والمتكاملة والفريدة من نوعها، فرصًا مثالية لزوَّار المعرض، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 15 ألف زائر، بعرض ما يلبي تلبية تطلعاتهم للعيش في أحدث وأفضل المدن بالمملكة.
وعرضت الشركة في المعرض مشروعها النوعي "عسيب"، الذي يتميَّز بتصاميمه المعاصرة، وموقعه الإستراتيجي الباهر في قلب مدينة "ثروة"، أحدث مدينة ذكيَّة في المنطقة الشرقيَّة، ويمنح الملاك إمكانية الوصول السريع لأهم الوجهات الحيوية في مدينتَي الدمام والخُبر بدقائق معدودة، لقربه من أهم الطرق الرئيسية والفرعية.
وأكدت الشركة وجود فرصة لتملك وحدات سكنية فاخرة جاهزة من المرحلة الأولى من مشروع "عسيب"، إلى جانب توفر فرص حجز وشراء الوحدات الفاخرة على الخريطة عبر برنامج "وافي" للمرحلة الثاني من المشروع.
كما أطلعت الشركة زوار المعرض على أحد مشاريعها الجديدة التي ستطلقها في أحد أرقى أحياء مدينة الرياض، ويتفرَّد بمقوِّماتٍ مستدامةٍ تلبّي تطلعات المجتمع السعودي.
وأعربت الشركة عن سعادتها بتميُّز جناحها من بين أكثر من 90 عارضًا من الشركات الرائدة في المملكة، خلال مشاركتها في المعرض الذي تضمَّن 8 جلسات وورشات عمل، تحدَّث فيها خبراء عن البنية التحتيَّة، والأمن المنزلي، والتصميم الداخلي، وغيرها، بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا.