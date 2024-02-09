أطلق مجموعة غزلان وزرع شتلة.. شاهد أمير الرياض يدشن مشاريع منوعة بحريملاء

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني، كلمة أهالي محافظة حريملاء، رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.