أطلق مجموعة غزلان وزرع شتلة.. شاهد أمير الرياض يدشن مشاريع منوعة بحريملاء

قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بزيارة تفقدية لمحافظة حريملاء والمراكز التابعة لها، ودشن عددًا من المشروعات الصحية والتنموية.
وكان في استقبال الأمير لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، ورؤساء المراكز، ومديرو القطاعات الحكومية في المحافظة.
وفي بداية الزيارة أكد الأمير فيصل بن بندر، أن زيارة محافظة حريملاء وبقية محافظات المنطقة تأتي وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للاهتمام بكل ما يخدم المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها تأتي لخدمة المواطن والمقيم في محافظة حريملاء والمراكز التابعة لها.
بعد ذلك؛ ترأس أمير الرياض اجتماع المجلس المحلي بمحافظة حريملاء.وتم مناقشة عدد من الموضوعات البلدية والتعليمية والطرق ومنها رفع فئة البلدية، ومناقشة توسعة طرق (الرياض - حريملاء) واستكمال طرق (البرة - رغبة - العويند - ضرماء)، كما تم مناقشة وضع طريق (صلبوخ - ملهم) وما يشهده من كثافة للشاحنات، إضافة إلى مناقشة تغطية شبكات الاتصالات والمياه بالمحافظة، إضافة إلى بحث المشروعات المتأخرة والمتعثرة في المحافظة.
واطلع الأمير فيصل بن بندر على عدد من الموضوعات، واستمع إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها والتحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة.
بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وعرضًا مرئيًا حول خدمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمحافظة.
ورعى أمير منطقة الرياض، حفل أهالي محافظة حريملاء، بمناسبة جولته التفقدية، وتدشين عدد من المشروعات التنموية، وذلك في قاعة الاحتفالات بالمحافظة.
وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني، كلمة أهالي محافظة حريملاء، رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وقال: الجميع مدرك أن زيارتكم ما هي إلا تعرّف على الواقع وتفقد وتلمس احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر الكبير في تنمية وتطور المحافظة ومراكزها.
ثم استمتع الجميع بمشاهدة عرض مرئي حول المحافظة، وتشرف النحال عبدالمجيد الزوير بالسلام على الأمير فيصل بن بندر، بمناسبة حصوله على عدد من الجوائز العالمية في مجال جودة العسل المستخرج من شعيب حريملاء.
ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وقدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريتًا بعنوان (يا مملكتنا عانقي هام الأمجاد).
وخلال الحفل، شهد أمير الرياض، توقيع اتفاقية إنشاء مبنى معهد التدريب التابع لجمعية حريملاء الخيرية بالمحافظة، ودشن عددًا من المشروعات بالمحافظة منها: مركز صحي القرينة، ومبنى جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، ومبنى مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، وحديقة الشلال.
وكرم أمير الرياض الفائزين بجائزة حريملاء للتفوق في دورتها الحادية عشرة للعام 1445هـ، كما أقام مأدبة غداء حضرها محافظ حريملاء وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي المحافظة.
وزار الأمير فيصل بن بندر، منتزه حريملاء الوطني، وكان في استقباله لدى وصوله مقر المتنزه، محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، وأعضاء المجلس المحلي، وأطلق الأمير، عددًا من الغزلان في نطاق المتنزه كما قام بزراعة شتلة (طلح بري)، وذلك ضمن مشروع المركز الوطني لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المتنزه.
وأعرب أمير الرياض في كلمة له بهذه المناسبة، عن سعادته بزيارة محافظة حريملاء والالتقاء بالأهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، سائلاً المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بمحافظة حريملاء فيما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.
وقال: "اليوم اطلعنا على الكثير من المشاريع المقررة لمحافظة حريملاء، وأرجو إن شاء الله أن تجد طريقها إلى النور قريبًا"، معربًا عن سعادته بتكريم المتفوقين علميًا من أبناء وبنات المحافظة.