الديـوان العام للمحاسبة يسجل سابقة تاريخية بدورتين متتاليتين لرئاسة المنظمة

دعم القيادة ومكانة دولية رائدة

وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن تجديد رئاسة المملكة للمنظمة يأتي بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة إقليميًا ودوليًا في مختلف المجالات.