"امتداد أصيل للمواقف الداعمة".. فلسطين ترحّب بـ"بيان مجلس التعاون" المؤازر للقضية

ورحّبت كذلك بدعوة الوزراء للدول، إلى المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على شعبنا فوراً، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بأشكاله كافة، باعتباره باطلاً وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.