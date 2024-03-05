"امتداد أصيل للمواقف الداعمة".. فلسطين ترحّب بـ"بيان مجلس التعاون" المؤازر للقضية

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالبيان الختامي الذي صدر أمس، عن الدورة 159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ثمّنت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
ورحّبت كذلك بدعوة الوزراء للدول، إلى المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على شعبنا فوراً، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بأشكاله كافة، باعتباره باطلاً وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
وأكّدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتدادٌ أصيلٌ لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق شعبنا، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.