عن منع الكدادة العشوائية أمام المطارات.. "السليمان": ترخيص نقل الركاب يحفظ حقوق الجميع

ويطالب "السليمان" الكدادة بالحصول على رخصة العمل، ويقول: "منع الكدادة من ممارسة نشاطهم بعشوائية وفوضوية لا يعني حرمانهم من كسب الرزق، بل سيجدون مسارات مفتوحة للحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة نشاط توصيل الركاب، إما بالاستثمار في سيارات أجرة مرخصة أو عبر التسجيل في تطبيقات توصيل الركاب، ولا أظن أن الحصول على الرخصة والعمل بشكل نظامي يضر أحداً، بل على العكس سيجدون في النظام حماية لحقوقهم وتنظيماً لعملهم يغني عن التنافس الفوضوي على الركاب!".