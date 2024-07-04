"الالتزام البيئي" ينقل خبرات ومعارف الأمم المتحدة في مراقبة جودة الهواء إلى كوادره الوطنية

وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعًا شرحًا تفصيلاً حول الأسس التشغيلية لمحطات مراقبة جودة الهواء واللائحة التنفيذية لجودة الهواء، بجانب عدد من المحاور الأساسية التي تستند إليها تلك الكوادر للتعامل مع المحطات في مختلف مناطق المملكة، كما اشتمل البرنامج على تطبيق عملي داخل إحدى محطات قياس جودة الهواء، وشرح آلية رصد الملوثات وآثارها الصحية على الوسط البيئي والمجتمع وطرق الحد منها، بالإضافة إلى عرض طرق تشغيل وصيانة محطات جودة الهواء.