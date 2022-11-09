المملكة عضو في اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في المجال الرياضي

تلقّت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دعوة رسمية من مبادرة الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في المجال الرياضي (IPACS)؛ للانضمام كعضو في اللجنة التوجيهية في سبيل تعزيز الجهود للقضاء على الفساد في المجال الرياضي.
تأتي هذه الدعوة تقديراً لجهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وإطلاق مبادرة الرياض من خلال إنشاء شبكة عملية عالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد (شبكة GlobE).
وستشارك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة الرياضة كممثلين للمملكة في اجتماعات اللجنة التوجيهية للمبادرة، وتتطلع الهيئة من خلال عضويتها في الشراكة لأن يكون للمملكة دور ريادي في رسم وتحديد السياسات الدولية لمكافحة الفساد في المجال الرياضي؛ لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحوكمة في منح حقوق استضافة وبث المباريات والمسابقات الدولية، وإجراءات تنظيمها، ويشمل ذلك التلاعب بنتائج الانتخابات وتعارض المصالح، واستغلال المناقصات والمشتريات، وتبديد واختلاس الأموال، والتلاعب بالمسابقات والأحداث الرياضية الكبرى.
جدير بالذكر أن الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في المجال الرياضي (IPACS) تأسست في عام 2017م، بمبادرة من عدة جهات من أبرزها: اللجنة الأولمبية الدولية، وحكومة المملكة المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس أوروبا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجمع المبادرة الدول والمنظمات الرياضية والمنظمات الحكومية الدولية؛ لتعزيز الجهود الرامية للقضاء على الفساد في المجال الرياضي.