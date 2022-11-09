المملكة عضو في اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في المجال الرياضي

وستشارك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة الرياضة كممثلين للمملكة في اجتماعات اللجنة التوجيهية للمبادرة، وتتطلع الهيئة من خلال عضويتها في الشراكة لأن يكون للمملكة دور ريادي في رسم وتحديد السياسات الدولية لمكافحة الفساد في المجال الرياضي؛ لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحوكمة في منح حقوق استضافة وبث المباريات والمسابقات الدولية، وإجراءات تنظيمها، ويشمل ذلك التلاعب بنتائج الانتخابات وتعارض المصالح، واستغلال المناقصات والمشتريات، وتبديد واختلاس الأموال، والتلاعب بالمسابقات والأحداث الرياضية الكبرى.