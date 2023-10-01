"فتاة القناع الذهبي".. جناح هيئة التراث بـ"كتاب الرياض" يسترجع تاريخ أميرة ثاج

وتكشّفت قصة أميرة ثاج، قبل نحو ربع قرن، في عام 1998م، عندما عثر علماء سعوديون في قرية ثاج بالمنطقة الشرقية، على حجرة جنائزية لفتاة صغيرة مع مجموعة كاملة من الحلي الذهبية تضم قناعًا ذهبيًا، وعِقدًا من الذهب وزنه تقريبًا 800 جرام طوله 38.5 سم، وعِقدًا مزينًا بالياقوت واللآلئ والفيروز، يتدلى منه حجر جزع أسود يمثل وجهًا لفتاة، والعقد قطعة زينة مكملة للقناع الذهبي، حيث عُثِرَ على القطعتين بجانب بعضهما.