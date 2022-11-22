150 من صُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية يشاركون في مؤتمر الشراكات المستدامة غدًا

وتسعى وزارة التعليم في هذا المؤتمر العالمي، والأول من نوعه في المملكة، إلى دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية، وتحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها، ودعم مؤشرات المملكة عالميًا في البحث والابتكار والقطاعـات الصناعية والتنموية، بما يُسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.