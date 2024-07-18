رسالة وعمل.. 7.9 آلاف ساعة تطوعية تنفذها "الهلال الأحمر بمكة" في 90 يومًا

وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 11250، وعدد الذكور 5001 وعدد الإناث 5191، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة؛ أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ. وتحرص الهيئة في منطقة مكة المكرمة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.