رسالة وعمل.. 7.9 آلاف ساعة تطوعية تنفذها "الهلال الأحمر بمكة" في 90 يومًا

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائياتها للتطوع للربع الثاني لعام 2024 ميلادي؛ حيث بلغ عدد الساعات التطوعية لهذا الربع (79128) ساعة تطوعية وفرت فيها الهيئة (584) فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمساعدات الإنسانية والنشاطات الرياضية، وتنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.
وتَصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من المبادرات التطوعية بعدد 273 فرصة، وجاءت محافظة جدة ثانيًا بعدد 207 فرص، وثالثًا محافظة الطائف بعدد 104 فرص.
وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 11250، وعدد الذكور 5001 وعدد الإناث 5191، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة؛ أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ. وتحرص الهيئة في منطقة مكة المكرمة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.
وتتيح الكثيرَ من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها الصحي والإنساني والرياضي والبيئي والتوعوي، وتتشرف باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.