"الحنتوشي" للمحامين: اختر "عميلك" بعناية وطبّق معايير FATF واحذر شبهات غسل الأموال

وأردف أنه يلزم على كل محامٍ يشتبه في ذلك المسارعة في تبليغ إدارة التحريات المالية، فلا سرية مهنية مع هذه الجرائم التي تُعد أشد خطراً على الوطن، عملاً بنظام مكافحة غسل الأموال، وتطبيقاً للتوصيات الدولية الإدارية لمكافحة غسل الأموال الصادرة من مجموعة العمل المالي ( FATF ) , وتطبيق ذلك على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية ومنها أعمال المُحاماة.