"عقار 1" و"جنا الرأي" توقّعان عقد بيع أفضل موقع تجاري سكني بأبراج بالطائف

وأعلنت شركة "عقار 1" انطلاق الحملة التسويقية لطرح هذا الموقع النادر والفريد والاستثنائي للبيع بالمزاد العلني مزاد (نوادر الطائف) الذي سيقام حضوريًا يوم الأربعاء 15/ 5/ 2024م الساعة 4 عصرًا بفندق أريديوم الطائف، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات، وذلك ضمن مجموعة من الأصول العقارية النادرة والمتفردة بمواقعها ومساحتها عدد 2 قطعة أرض بحي الهدا، وسط أكثر من 40 منتجعًا وقرية سياحية، هذا إلى جانب منتجع سياحي (وادي غزال) بحي الشفا عدد 30 فيلا على 16 مستوى من المدرجات بمساحة 32.734 مترًا تباهي في موقعها أفضل المنتجعات السياحية العالمية.