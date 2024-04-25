"عقار 1" و"جنا الرأي" توقّعان عقد بيع أفضل موقع تجاري سكني بأبراج بالطائف

أعلنت شركة "عقار 1" للمزادات العلنية ومؤسسة "جنا الرأي" للتسويق العقاري عن توقيع عقد بيع أفضل موقع تجاري سكني منطقة أبراج بالطائف على مساحة 121.428 مترًا.
ويتميز الموقع بوقوعه على أفضل 3 شوارع رئيسة بوسط قلب مدينة الطائف بواجهة بطول 497 مترًا على شارع وادي وج، وبطول 288 مترًا على طريق المطار، وبطول 350 مترًا على شارع القمرية أقوى الشوارع التجارية بوسط المدينة.
وأعلنت شركة "عقار 1" انطلاق الحملة التسويقية لطرح هذا الموقع النادر والفريد والاستثنائي للبيع بالمزاد العلني مزاد (نوادر الطائف) الذي سيقام حضوريًا يوم الأربعاء 15/ 5/ 2024م الساعة 4 عصرًا بفندق أريديوم الطائف، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات، وذلك ضمن مجموعة من الأصول العقارية النادرة والمتفردة بمواقعها ومساحتها عدد 2 قطعة أرض بحي الهدا، وسط أكثر من 40 منتجعًا وقرية سياحية، هذا إلى جانب منتجع سياحي (وادي غزال) بحي الشفا عدد 30 فيلا على 16 مستوى من المدرجات بمساحة 32.734 مترًا تباهي في موقعها أفضل المنتجعات السياحية العالمية.