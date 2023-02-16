تحسين جاذبية المدن وبيئة الجامعات.. في جلسة بمنتدى الابتكار الاجتماعي

وركز المشاركون في الجلسة على انبعاثات الغازات الدفيئة وتسرع التغير المناخي، ودور المملكة في مجال التغير المناخي، والحلول المناخية من خلال إطلاق العديد من المبادرات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة واستخدام الأراضي، والمدن الذكية مناخيًا، واحتجاز الكربون وتخزينه، ونشاطات المملكة لتحقيق الاستدامة البيئة.