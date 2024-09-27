"البكيري" في "كتاب الرياض": المكتبة العربية في صناعة الوثائقيات لم تُغطِّ كل الموضوعات في حياتنا

وأوضح "البكيري" خلال ورشة عمل "صناعة الفيلم الوثائقي"، التي أقيمت في معرض الرياض للكتاب مساء اليوم الجمعة، أن صناعة الأفلام الوثائقية بأنواعها المختلة، سواء السياسية أو الطبيعية أو التاريخية أو الطبيعية، تطورت في العقد الأخير، وتغيرت هويتها الوثائقيات؛ بسبب دخول الشركات الضخمة في الإنتاج، مثل "نتفليكس" و"أمازون برايم".