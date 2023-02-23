"مجمع الفقه الإسلامي الدولي" يناقش آليات التمويل الاجتماعي في دعم العمل الإنساني

استأنف مجلس "مجمع الفقه الإسلامي الدولي"، اليوم، الجلساتِ العلميةَ للدورة الـ25، المنعقدة بمحافظة جدة، خلال الفترة من 20 - 23 فبراير الحالي، بمشاركة 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة في مختلف التخصصات: الشرعية، والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية.
وناقشت الجلسة الأولى "حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب"، "وتغيير الجنس في الإسلام"، بمشاركة رئيس لجنة الصياغة للأبحاث الدكتور ثقيل بن ساير زيد الشمري، ومقررة اللجنة الدكتورة نهى بنت عدنان القطرجي، والعارضين: الدكتورة خولة بنت فريز النوباني، والدكتور عبدالله سرور الجودي.
وخصّصت الدورةُ الجلسةَ الثانية لـ"دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث"، بمشاركة رئيس لجنة الصياغة الدكتور منذر قحف، ومقرّر اللجنة الدكتور كمال بوزيدي، والعارضة الدكتورة ميادة الحسن.
وناقشت الجلسة العلمية الثالثة، بيان دور الوصايا بوصفها أداةً ناجعة من أدوات مكافحة الفقر، وضمان تداول المال في الشريعة، بحضور رئيس لجنة صياغة الأبحاث الدكتور محمد الصواط، ومقررة اللجنة الدكتورة مريم الزيدي، والعارض الدكتور محمد النجيمي.
وكان موضوع الجلسة العلمية الرابعة عن "تجديد النظر في قضايا مستجدّة في التطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك"، و"خطاب الضمان والاعتماد المستندي"، بمشاركة رئيس لجنة الصياغة الدكتور محمد بن عيد، ومقرر اللجنة الدكتور محمد لال الدين، والعارض الدكتور أحمد الشيخ، إضافة لمشاركة رئيس لجنة الصياغة الدكتور عبدالستار الخويلدي، ومقرر اللجنة الدكتور عبدالله العمراني، والعارض الدكتور أسيد الكيلاني.
يُذكر أن الدورة تتناول على مدى عقد أعمالها 160 بحثًا، في إطار دراسة النوازل والمستجدّات المعاصرة، والاجتهاد فيها؛ بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها.