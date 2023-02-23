"مجمع الفقه الإسلامي الدولي" يناقش آليات التمويل الاجتماعي في دعم العمل الإنساني

استأنف مجلس "مجمع الفقه الإسلامي الدولي"، اليوم، الجلساتِ العلميةَ للدورة الـ25، المنعقدة بمحافظة جدة، خلال الفترة من 20 - 23 فبراير الحالي، بمشاركة 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة في مختلف التخصصات: الشرعية، والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية.