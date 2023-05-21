شاهد.. "الوردة السوداء" بـ"السيتي ووك" تجذب عشّاق الإثارة والتشويق

شهدت منطقةُ الوردة السوداء "بلاك روز" بالسيتي ووك في "تقويم جدة 2023"؛ إقبالًا كثيفًا من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات؛ لما يحتويه من عروض تشويقية، وأجواء المافيا الإيطالية بالسيارات الكلاسيكية القديمة، والتي نقلت الجمهور إلى عالم الإثارة والتشويق، وأجواء الأكشن التي نقلت عالم العصابات إلى الواقع.
وتضمّ المنطقة ثلاثة مبانٍ، ومحطة بنزين تسيطر عليها أخطر العصابات الإيطالية؛ حيث تدور حرب شرسة بين أشهر عائلتين للعصابات في ديترويت، مليئة بالكثير من المفاجآت الحماسية وضرب النار والانفجارات التي ستجذب الجمهور وتجعلهم يعيشون أجواء معارك المافيا الإيطالية، في أجواء مليئة بالأكشن والإثارة.
ويتّسع مسرح منطقة "بلاك روز" لـ1200 شخص في العرض الواحد، كما يحتوي على شاشة لنقل الترجمة للجمهور.
وتعدّ منطقة "سيتي ووك" أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة؛ حيث تحتوي على 10 مناطق ترفيهية متنوعة؛ منها فعاليات تقدم لأول مرة، تتميّز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وعدد من التجارب الترفيهية، التي تناسب جميع الفئات العمرية.
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