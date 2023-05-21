شاهد.. "الوردة السوداء" بـ"السيتي ووك" تجذب عشّاق الإثارة والتشويق

شهدت منطقةُ الوردة السوداء "بلاك روز" بالسيتي ووك في "تقويم جدة 2023"؛ إقبالًا كثيفًا من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات؛ لما يحتويه من عروض تشويقية، وأجواء المافيا الإيطالية بالسيارات الكلاسيكية القديمة، والتي نقلت الجمهور إلى عالم الإثارة والتشويق، وأجواء الأكشن التي نقلت عالم العصابات إلى الواقع.