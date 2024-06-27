15 لغة إرشاد مكاني و70 مترجمًا لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

تُقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي بـ15 لغة عالمية، مع الاستعانة بـ70 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، يستفيد منها ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي وهي: ساحة باب السلام باب رقم 1، وباب الملك فهد رقم 21، وباب المجيدي، ومخارج الساحات 316- 320- 328- 338- 360- 364.
ويندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات: الإرشاد الزماني الذي يعمل على إثراء ضيوف الرحمن بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي عبر تقديم المعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد النبوي وجميع الخدمات بالمسجد النبوي.
وأوضحت الهيئة أنها قدمت خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ556.527 مستفيدًا خلال الفترة من 1 شهر ذو القعدة وحتى الـ١٥ من شهر ذو الحجة الجاري بمتوسط 12367 مستفيدًا يوميًّا، وتُواصل الهيئة سعيها الحثيث لتقديم منظومة خدمات متكاملة، وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.