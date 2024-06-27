15 لغة إرشاد مكاني و70 مترجمًا لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

تُقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي بـ15 لغة عالمية، مع الاستعانة بـ70 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، يستفيد منها ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي وهي: ساحة باب السلام باب رقم 1، وباب الملك فهد رقم 21، وباب المجيدي، ومخارج الساحات 316- 320- 328- 338- 360- 364.