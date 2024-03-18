تحت شعار "خيرنا ما له حدود".. إغاثي الملك سلمان يطلق مبادرة تبرعات لدعم الفئات المحتاجة حول العالم

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطاع منذ تدشينه، الوصول إلى 98 دولة حول العالم، منفذاً أكثر من 2.829 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مستهدفاً أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في الدول المستهدفة دون استثناء أو تمييز بين عرق أو دين أو لون.