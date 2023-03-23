"حافلات الرياض" تطلق خدمة المسار المخصص على امتداد طريقي الملك عبدالعزيز وصلاح الدين الأيوبي

أطلقت #حافلات_الرياض، خدمة الحافلات ذات المسار المخصص، على امتداد طريقي الملك عبدالعزيز وصلاح الدين الأيوبي.
وأوضح الحساب الرسمي لحافلات الرياض، أن الخدمة تتميز بطاقتها الاستيعابية العالية.
وقبل أيام كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، في إطار مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.
وتشمل مسارات حافلات الرياض في هذه المرحلة، تشغيل ما يزيد على 340 حافلة تعمل على خدمة الركاب من خلال 633 محطة ونقطة توقف، وتتضمن 15 مسارًا في إطار مسارات شبكة "حافلات الرياض"، والتي يبلغ العدد الإجمالي لها نحو 86 مسارًا.
وكشفت أمس حافلات الرياض عن أوقات عمل الحافلات خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 صباحًا.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد أعلنت الأحد الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة "حافلات الرياض" والبالغ إجماليها 86 مسارًا.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "حافلات الرياض"، تم تطويره كأحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة لخدمة احتياجات التنقل في المدينة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام، وتعزيز ترابط أجزاء العاصمة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها ولزوارها، وسوف تتلوه بالتدريج مراحل تشغيل الخدمة تباعًا والبالغة خمس مراحل.
وأشارت إلى أن شبكة "حافلات الرياض" يبلغ مجموع أطوالها بعد تشغيل المراحل الخمسة 1900 كيلو متر، وإجمالي عدد الحافلات سيزيد على 800 حافلة، وستعمل عبر 86 مسارًا تخدم الركاب عبر أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.