"حافلات الرياض" تطلق خدمة المسار المخصص على امتداد طريقي الملك عبدالعزيز وصلاح الدين الأيوبي

وتشمل مسارات حافلات الرياض في هذه المرحلة، تشغيل ما يزيد على 340 حافلة تعمل على خدمة الركاب من خلال 633 محطة ونقطة توقف، وتتضمن 15 مسارًا في إطار مسارات شبكة "حافلات الرياض"، والتي يبلغ العدد الإجمالي لها نحو 86 مسارًا.