"منطقة إندونيسيا" تُقدّم تجربة تسوق ممتعة ضمن فعاليات جدة 2023

كما توفّر "إندونيسيا" لزوار المنطقة الترفيهية آسيا الصغرى في مدينة جدة، العديدَ من الأعمال اليدوية والفنية، والملابس والنظارات الشمسية، والأحذية والحقائب، والتحف الفنية والمجوهرات بتصاميمها الفريدة، والقطع النادرة من الإكسسوارات، والأدوات المكتبية ومستحضرات التجميل، وباقة من الهدايا التذكارية.