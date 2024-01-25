"منطقة إندونيسيا" تُقدّم تجربة تسوق ممتعة ضمن فعاليات جدة 2023

تقدم منطقة إندونيسيا، تجربة تسوق مختلفة وممتعة، ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، من خلال مجموعة كبيرة من المتاجر الآسيوية المتنوعة، تشتمل على 11 متجرًا تقدم خدماتها لزوار المنطقة.
كما توفّر "إندونيسيا" لزوار المنطقة الترفيهية آسيا الصغرى في مدينة جدة، العديدَ من الأعمال اليدوية والفنية، والملابس والنظارات الشمسية، والأحذية والحقائب، والتحف الفنية والمجوهرات بتصاميمها الفريدة، والقطع النادرة من الإكسسوارات، والأدوات المكتبية ومستحضرات التجميل، وباقة من الهدايا التذكارية.
وتتيح منطقة إندونيسيا للزوار فرصةً لاكتشاف الثقافة النابضة بالحياة، والتقاليد والعجائب الطبيعية لإندونيسيا، وما تزخر به من الفنون والتراث العريق، والعروض الاستعراضية والفنية والموسيقية المتجولة، والأزياء المستوحاة من ألوان الطبيعة الخلابة.
وذلك إضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والمغامرات والألعاب الإلكترونية والحركية تحت سقف واحد؛ مثل: ملعب النينجا، وألعاب الواقع الافتراضي.
وتتضمن منطقة إندونيسيا في "آسيا الصغرى" خمسة مطاعم تقدم المأكولات الشهيرة من المطبخ الإندونيسي، وأشهى الأطباق من جزيرة جاوا، وتشمل مزيجًا من المأكولات ذات النكهات المتنوعة من التوابل والأعشاب، المُعدّة بشكل مباشر أمام الزوار.
يذكر أن المنطقة الترفيهية "آسيا الصغرى" تتضمّن عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة؛ ومنها: العروض الحية الغنائية والموسيقية والاستعراضية، والمنتجات التقليدية والحرف اليدوية والشعبية الآسيوية، إلى جانب منطقة خاصة للمطاعم التقليدية والشعبية.
وتجمع "آسيا الصغرى" تجارب وثقافات ثماني دول آسيوية في مكان واحد، من خلال تجارب وأنشطة ترفيهية فريدة ومتنوعة، تناسب الأذواق والأعمار كافة؛ ومنها: تجربة الرعب في جامعة هونغ كونغ، وتجربة الفيلة الآسيوية، والعروض الاستعراضية والثقافية والفنية المتجولة.
وكذلك الألعاب الحركية والترفيهية المتنوعة، والتجارب التفاعلية، والشلال، وحديقة ساكورا اليابانية، إلى جانب فلوتينج ماركت للتسوق على الطريقة التايلاندية القديمة، والمطاعم والمقاهي والمتاجر الآسيوية.