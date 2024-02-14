الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضًا بقرابة 28 مليار ريال في نوفمبر الماضي

وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 30 منفذًا جمركيًا متنوعًا ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22.588 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3.429 مليار ريال، وبنسبة 15.2% من الإجمالي.