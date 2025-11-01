6 شركات سعودية تتأهل لنهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ملتقى "بيبان 2025"

وتشمل الشركات المتأهلة للنهائيات مجموعة من المشاريع والابتكارات التي تعكس التطور اللافت للشركات الناشئة بالمملكة، وهي: شركة "ADADK" الناشئة في مجال إمدادات المياه، وشركة " Expanse Cosmos" المتخصصة في دعم اقتصاد الفضاء الجديد، وكذلك شركة "SARsatX" المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وشركة "EcoPallets" المتخصصة في إعادة تدوير سعف النخيل وتحويله إلى منصات شحن عالية الجودة، وشركة "Thrivve" المتخصصة في تقديم الحلول المبتكرة في مجالي التقنية المالية والتنقل، إضافة إلى شركة "iRAMA" المختصة بتقنيات الزراعة المائية.