نائب أمير الشرقية يوجّه بالتحقيق في واقعة مشاجرة طلاب في إحدى المدارس الثانوية بالقطيف

وجّه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالتحقيق في واقعة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف.