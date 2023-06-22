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نائب أمير الشرقية يوجّه بالتحقيق في واقعة مشاجرة طلاب في إحدى المدارس الثانوية بالقطيف

لمعرفة جميع الأسباب والتفاصيل المتعلّقة بالحادثة ومحاسبة المتسبّبين وفق اللوائح والأنظمة
نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان
نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان

وجّه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالتحقيق في واقعة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف.



وشمل التوجيه معرفة جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة المتسبّبين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حدّ لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك العام والانضباط في المدارس.



وقد باشرت إدارة التعليم "والجهات المختصة" في المنطقة الشرقية؛ التحقيق في الحادثة؛ للعمل على إعداد تقرير متكامل عنها، ورفعه لنائب أمير المنطقة الشرقية.

نائب أمير الشرقية
مشاجرة طلاب

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