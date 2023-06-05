محليات

ظهران الجنوب.. إحباط ترويج 54 كجم من "الحشيش" والقبض على المتورط

ظهران الجنوب.. إحباط ترويج 54 كجم من "الحشيش" والقبض على المتورط
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بظهران الجنوب في منطقة عسير؛ لترويجه (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
ظهران الجنوب
مادة الحشيش المخدر

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