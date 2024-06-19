50 درجة.. "الدمام والصمان" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن الدمام والصمان سجلتا أعلى درجة حرارة 50 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الأحساء وحفر الباطن 49 مئوية؛ فيما تبلغ في العلا والدهناء 48 درجة، والمدينة المنورة وينبع 47 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 20 درجة، والباحة 21 مئوية ونجران 23 درجة.
وتوقع المركز أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).