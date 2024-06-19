50 درجة.. "الدمام والصمان" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقع المركز أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).