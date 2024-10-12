محيطاتٌ تشتعل وعروضٌ تتجمَّد.. ماذا لو لم يخلق الله الأعاصير؟ "المسند" يوضح

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الأعاصير المدارية هي عنصرٌ أساسي في النظام المناخي الأرضي؛ لأن المسطحات البحرية المدارية نالت كثيراً من حرارة الشمس حتى بلغت حدَّها، لذا يقوم الإعصار بعملية نقل الطاقة الحرارية من هذه المسطحات المدارية عبر الرياح العلوية إلى قريبٍ من المناطق القطبية الباردة؛ وذلك من أجل إحداث التوازن المطلوب على وجه الأرض؛ لتكون صالحة للحياة جمعاء"، كما قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا}.