مطالبات بازدواجية الطريق تتجدد عقب وفاة المؤذن الرابع بـ"حادث العقيق".. و"النقل": نسعى لحلول جذرية

عرضت "سبق" المطالبات على المهندس مسفر المالكي مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة الذي قال إنه تم العمل على رفع مستوى السلامة على الطريق، من حيث صيانة سطح الطريق بالكامل ومعالجة التقاطعات الخطرة وتزويدها بتنقية الإنارة بالطاقة الشمسية، وما تم رصده من حوادث مؤخرًا كان من أغلب مسبباتها السرعة والتجاوزات الخاطئة؛ فالعمل جارٍ وفق توجيهات أمير المنطقة واهتمام الوزارة بإيجاد واتخاذ الحلول الجذرية للحد من تكرار الحوادث وسلامة مرتادي الطريق، واليوم نعوّل كثيرًا على وعي وسلوك مستخدم الطريق.. فهو شريك في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية في السلامة، والتي تهدف للوصول لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.