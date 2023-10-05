"بامخرمة" يؤكّد قدرةَ السعودية على استضافة كأس العالم 2034

أكّد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، الدكتور ضياء الدين بامخرمة؛ تأييد بلاده لتنظيم السعودية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال السفير "بامخرمة": إن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدم عظيم في كل مجالات الحياة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وفي ظل الرؤية السعودية الطموحة التي يقودها الأمير الهُمام محمد بن سلمان؛ يجعل تنظيم السعودية لبطولة كأس العالم أمرًا يسيرًا ومتاحًا.
وأضاف: أن المملكة قادرة على إدارة تلك البطولة بكل جدارة واقتدار، ونحن في جمهورية جيبوتي نؤيده بكل قوة لتكون تجربة رائعة لإسعاد عشاق كرة القدم.
وأكّد السفير "بامخرمة" أن ما يربط البلدين الشقيقين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية، من علاقات وطيدة في ظلّ قيادتيهما الحكيمتين؛ فإن الاتحاد الجيبوتي لكرة أعلن دعمه الكامل للاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم لعام 2034.