"بامخرمة" يؤكّد قدرةَ السعودية على استضافة كأس العالم 2034

وقال السفير "بامخرمة": إن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدم عظيم في كل مجالات الحياة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وفي ظل الرؤية السعودية الطموحة التي يقودها الأمير الهُمام محمد بن سلمان؛ يجعل تنظيم ⁧‫السعودية‬⁩ لبطولة ⁧‫كأس العالم‬⁩ أمرًا يسيرًا ومتاحًا.