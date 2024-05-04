"تنظيم الإعلام": فسح 158 محتوى سينمائيًّا و370 ألف جهاز إعلامي

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن فسح 158 محتوى سينمائيًّا، و370 ألف جهاز إعلامي.
وقالت الهيئة: إن أكثر من 3000 إعلامي انضمّوا للتسجيل المهني.
وأشارت إلى فسح 52 مقطعًا تشويقيًّا، و31 فيلمًا سينمائيًّا، و24 محتوى مرئيًّا خارج قاعات السينما، و41 ملصقًا سينمائيًّا، و10 إعلانات تجارية لدور السينما.
وأضافت: أنه تمّ فسح 75 محتوى للألعاب الإلكترونية، عبارة عن 11 غلافًا للألعاب الإلكترونية، و12 لعبة إلكترونية مفسوحة، و52 لعبة إلكترونية مصنفة.
كما تمّ فسح 1014 كتابًا، بينها 557 من الكتب المحلية، و457 من الخارجية.
وبلغ مجموع الأجهزة الإعلامية المفسوحة 370,809، بينها 369,696 جهاز بثّ واستقبال محتوى إعلامي، و1113 جهازًا إعلاميًّا للوفود والبرامج لإقامة 72 فعالية ومناسبة خاصة.