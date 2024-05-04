"تنظيم الإعلام": فسح 158 محتوى سينمائيًّا و370 ألف جهاز إعلامي

وأشارت إلى فسح 52 مقطعًا تشويقيًّا، و31 فيلمًا سينمائيًّا، و24 محتوى مرئيًّا خارج قاعات السينما، و41 ملصقًا سينمائيًّا، و10 إعلانات تجارية لدور السينما.