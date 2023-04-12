لصالح 1200 صائم وصائمة.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامج خادم الحرمين للتفطير في كشمير

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بجمهورية الهند، أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين بولاية جامو وكشمير الهندية، وذلك في مقر جمعية أهل الحديث.
وأقيمت موائد إفطار جماعي للرجال والنساء، وبلغ عدد المستفيدين 1200 صائم وصائمة.
وعبّر المستفيدون من البرنامج عن شكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة من حامل راية الإسلام والمسلمين في العالم، رافعين أيديهم بالدعاء بأن يديم الله الخير والبركة والازدهار والرخاء على المملكة، وأن يجعلها في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
يُشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ البرنامج منذ بداية شهر رمضان المبارك 1444هـ، في مختلف المدن والمحافظات الهندية، إضافة إلى الدول الأخرى الواقعة تحت نطاق عمل الملحقية كنيبال والمالديف وسريلانكا.
وتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من (100.000) شخص، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في هذه الدول.