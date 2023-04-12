لصالح 1200 صائم وصائمة.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامج خادم الحرمين للتفطير في كشمير

وعبّر المستفيدون من البرنامج عن شكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة من حامل راية الإسلام والمسلمين في العالم، رافعين أيديهم بالدعاء بأن يديم الله الخير والبركة والازدهار والرخاء على المملكة، وأن يجعلها في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.