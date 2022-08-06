في واحدة من صور البر.. عشريني ينهي معاناة والدته بسبب الفشل الكلوي

وقال الشاب "العقيلي" إنه وبعد إجراء العملية ونجاحها يشعر بسعادة كبيرة وغامرة وهو يُسهم في إيقاف معاناة والدته بسبب الآلام والتي استمرت لأكثر من عام بعد أن أهداها جزءًا غاليًا من جسده مبتغيًا برها والأجر والمثوبة من رب العالمين.