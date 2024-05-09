وزير السياحة يرحّب بإعلان فنادق "حياة" العالمية توسعها في المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة

وأوضح وزير السياحة أن استقطاب الوزارة للفنادق العالمية ذات الخدمات المتميزة مثل "فنادق حياة"، يأتي في ظل التزام المملكة بتطوير القطاع السياحي ليقدم خدمات ذات طراز عالمي؛ حيث تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة بحلول عام 2030م؛ وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، في ظل الازدهار والتطور الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة.