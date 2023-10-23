مرشدك الزراعي: شحوب واصفرار السعف من أعراض نقص "النيتروجين" بالنخيل

وأضاف المسند؛ في فيديوجرافيك على حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة على "إكس"، أن علاج هذه الظاهرة يكمن في التسميد بشكل سريع بسماد اليوريا، أو رش النخلة بالأسمدة السائلة حتى يعود اللون الأخضر إلى السعفات، كذلك تسميد النخلة بسماد مركب بمعدل 3 مرات سنوياً، ويجب وضع السماد بمعدل 0.5 كيلو في حال الأشجار صغيرة الحجم حتى تأخذ اللون الأخضر وتستعيد الشجرة مادة اليخضور أو الكلوروفيل.