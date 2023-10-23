مرشدك الزراعي: شحوب واصفرار السعف من أعراض نقص "النيتروجين" بالنخيل

أوضح الإرشاد الزراعي أن ظهور السعف بلون شاحب أو أخضر مصفر من أعراض نقص عنصر النيتروجين على أشجار النخيل.
وقال المهندس عبدالرحمن المسند، إن اصفرار سعف النخيل يبدأ من قمة السعفة حتى قاعدتها، ويعود سبب ذلك إلى عدم إضافة سماد اليوريا الكافي لهذه الأشجار، إضافة إلى أن الأرض رملية ما يسبّب نقص عنصر النيتروجين.
وأضاف المسند؛ في فيديوجرافيك على حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة على "إكس"، أن علاج هذه الظاهرة يكمن في التسميد بشكل سريع بسماد اليوريا، أو رش النخلة بالأسمدة السائلة حتى يعود اللون الأخضر إلى السعفات، كذلك تسميد النخلة بسماد مركب بمعدل 3 مرات سنوياً، ويجب وضع السماد بمعدل 0.5 كيلو في حال الأشجار صغيرة الحجم حتى تأخذ اللون الأخضر وتستعيد الشجرة مادة اليخضور أو الكلوروفيل.